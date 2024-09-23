Президентом Шри-Ланки выбрали представителя левой партии Анура Диссанаяке
Киев • УНН
Анура Кумара Диссанаяке, представитель левой партии, набрал 42% голосов на президентских выборах в Шри-Ланке. Он обещает бороться с экономическим кризисом и пересмотреть условия соглашения с МВФ.
На Шри-Ланке принял присягу новый президент Анура Кумара Диссанаяке, представитель партии левой направленности. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.
Детали
Диссанаяке, который представляет крайне левую партию и сам себя называет марксистом, набрал 42% голосов на выборах, которые прошли на выходных.
По итогам подсчета голосов Диссанаяке поддержали 5 740 179 избирателей, а его ближайшего соперника из оппозиционной партии "Объединенная национальная сила" Саджита Премадасу - 4 530 902 избирателя.
В своей предвыборной программе он обещал решительно бороться с последствиями экономического кризиса и дефолта, произошедшего два года назад.
В частности, намерен пересмотреть условия соглашения с МВФ, который требует реформ и экономии в обмен на пакет помощи. Но обещает не разрывать договоренности с международным фондом.
Контекст
Выборы президента в Шри-Ланке прошли 21 сентября. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщих прямых выборов, его пребывание на посту ограничено двумя сроками. Последние прямые президентские выборы в стране состоялись в 2019 году, на них одержал победу кандидат от Народного фронта Шри-Ланки Готабая Раджапакса. Однако в июле 2022 года он ушел в отставку на фоне протестов. Преемником стал действующий глава государства Ранил Викрамасингхе.
Напомним
Шри-Ланка требует от рф компенсации за гибель и ранения своих граждан в войне против Украины и призывает разрешить своим гражданам вернуться домой из зоны конфликта. Шри-ланкийцы, которые стали наемниками в российской армии, пытаются вернуться домой, утверждая, что их обманули, а их родственники пикетируют посольство россии.
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