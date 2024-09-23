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Президентом Шрі-Ланки обрали представника лівої партії Анура Діссанаяке

Президентом Шрі-Ланки обрали представника лівої партії Анура Діссанаяке

Київ • УНН

 • 14592 перегляди

Анура Кумара Діссанаяке, представник лівої партії, набрав 42% голосів на президентських виборах у Шрі-Ланці. Він обіцяє боротися з економічною кризою і переглянути умови угоди з МВФ.

На Шрі-Ланці склав присягу новий президент Анура Кумара Діссанаяке, представник партії лівого спрямування. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

Діссанаяке, який представляє вкрай ліву партію і сам себе називає марксистом, набрав 42% голосів на виборах, які відбулися на вихідних.

За підсумками підрахунку голосів Діссанаяке підтримали 5 740 179 виборців, а його найближчого суперника з опозиційної партії «Об'єднана національна сила» Саджита Премадасу - 4 530 902 виборці.

У своїй передвиборчій програмі він обіцяв рішуче боротися з наслідками економічної кризи і дефолту, що стався два роки тому.

Зокрема, має намір переглянути умови угоди з МВФ, який вимагає реформ та економії в обмін на пакет допомоги. Але обіцяє не розривати домовленості з міжнародним фондом.

Контекст

Вибори президента в Шрі-Ланці відбулися 21 вересня. Главу держави обирають на п'ять років через загальні прямі вибори, його перебування на посаді обмежено двома термінами. Останні прямі президентські вибори в країні відбулися 2019 року, на них здобув перемогу кандидат від Народного фронту Шрі-Ланки Готабая Раджапакса. Однак у липні 2022 року він пішов у відставку на тлі протестів. Наступником став чинний глава держави Раніл Вікрамасінгхе.

Нагадаємо

Шрі-Ланка вимагає від рф компенсації за загибель і поранення своїх громадян у війні проти України та закликає дозволити своїм громадянам повернутися додому із зони конфлікту. Шрі-ланкійці, які стали найманцями в російській армії, намагаються повернутися додому, стверджуючи, що їх ошукали, а їхні родичі пікетують посольство росії.

СДПН Шольца лідирує на виборах у Бранденбурзі - Reuters 23.09.2024, 06:28 • 52747 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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