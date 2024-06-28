Делегация из Шри-Ланки, которая 27-28 июня посещала рф, призвала страну-агрессора выплатить компенсацию за гибель ее граждан на войне против Украины и призвала Россию позволить своим гражданам вернуться домой. Об этом сообщает министерство иностранных дел Шри-Ланки, передает УНН.

Детали

Как сообщили в министерстве, делегация страны 27-28 июня посетила рф, где провела переговоры с заместителем министра иностранных дел рф андреем руденко и заместителем министра обороны рф александром фоминым. Тема встречи касалась шриланкийцев, которые воюют за рф против Украины.

В частности, переговоры касались и выплат компенсаций за погибших и раненых 17 шриланкийцев в войне против Украины.

Шри-Ланка также требовала досрочного расторжения контрактов и урегулирования вопроса денежного обеспечения для граждан, которые все еще воюют.

Кроме того, Шри-Ланка предложила создать совместный рабочий комитет, в состав которого входили бы официальные лица обеих сторон, чтобы регулярно встречаться для решения вопросов и проблем шриланкийцев.

Напомним

В мае сообщалось, что Шри-Ланка планирует отправить в Россию делегацию для расследования в отношении сотни граждан, которые воюют против Украины на стороне армии рф.