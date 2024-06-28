Киев • УНН
Шри-Ланка требует от РФ компенсации за гибель и ранения своих граждан в войне против Украины и призывает разрешить своим гражданам вернуться домой из зоны конфликта.
Делегация из Шри-Ланки, которая 27-28 июня посещала рф, призвала страну-агрессора выплатить компенсацию за гибель ее граждан на войне против Украины и призвала Россию позволить своим гражданам вернуться домой. Об этом сообщает министерство иностранных дел Шри-Ланки, передает УНН.
Детали
Как сообщили в министерстве, делегация страны 27-28 июня посетила рф, где провела переговоры с заместителем министра иностранных дел рф андреем руденко и заместителем министра обороны рф александром фоминым. Тема встречи касалась шриланкийцев, которые воюют за рф против Украины.
В частности, переговоры касались и выплат компенсаций за погибших и раненых 17 шриланкийцев в войне против Украины.
Шри-Ланка также требовала досрочного расторжения контрактов и урегулирования вопроса денежного обеспечения для граждан, которые все еще воюют.
Кроме того, Шри-Ланка предложила создать совместный рабочий комитет, в состав которого входили бы официальные лица обеих сторон, чтобы регулярно встречаться для решения вопросов и проблем шриланкийцев.
Напомним
В мае сообщалось, что Шри-Ланка планирует отправить в Россию делегацию для расследования в отношении сотни граждан, которые воюют против Украины на стороне армии рф.