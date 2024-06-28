Шрі-Ланка вимагає від рф компенсацію за загибель її громадян на війні проти України
Київ • УНН
Шрі-Ланка вимагає від рф компенсації за загибель і поранення своїх громадян у війні проти України і закликає дозволити своїм громадянам повернутися додому з зони конфлікту.
Делегація із Шрі-Ланки, яка 27-28 червня відвідувала рф, закликала країну-агресора виплатити компенсацію за загибель її громадян на війні проти України та закликала росію дозволити своїм громадянам повернутися додому. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Шрі-Ланки, передає УНН.
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Як повідомили в міністерстві, делегація країни 27-28 червня відвідала рф, де провела переговори із заступником міністра закордонних справ рф андрієм руденко та заступником міністра оборони рф олександром фоміним. Тема зустрічі стосувалася шріланкійців, які воюють за рф проти України.
Зокрема, переговори стосувалися і щодо виплат компенсацій за загиблих та поранених 17 шріланкійців у війні проти України.
Шрі-Ланка також вимагала дострокового розірвання контрактів і врегулювання питання грошового забезпечення для громадян, які все ще воюють.
Окрім того, Шрі-Ланка запропонувала створити спільний робочий комітет, до складу якого входили б офіційні особи обох сторін, щоб регулярно зустрічатися для вирішення питань і проблем шріланкійців.
Нагадаємо
У травні повідомлялося, що Шрі-Ланка планує відправити до росії делегацію для розслідування щодо сотні громадян, які воюють проти України на боці армії рф.