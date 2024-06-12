Шри-ланкийцы, которые воюют в украинской войне на стороне россии, пытаются вернуться домой и заявляют, что их обманули. Об этом говорится в материале Agence France-Presse, передает УНН.

Детали

Родственники шри-ланкийцев, которые воюют в Украине, вышли на пикет под посольство россии, чтобы помочь членам своих семей вернуться домой. Родственники утверждают, что шри-ланкийские наемники оказались на фронте случайно или по принуждению.

Но в материале издания рассказывается, что в стране работает много агентов, которые предлагают шри-ланкийцам, имеющим боевой опыт или служившим в силовых структурах, поехать на заработки в россию. Им якобы обещали ежемесячную зарплату более 2100 долларов, что в 13 раз превышает средний доход в Шри-Ланке. Обещали также земельные участки.

Родственники тех, кто согласился на такие предложения, рассказали корреспонденту, что на билеты и оплату услуг агентов шри-ланкийцы тратят сбережения и продают ювелирные изделия. Но оказавшись в зоне боевых действий, пытаются вернуться домой. Нет информации, сколько именно жителей Шри-Ланки стали наемниками. Но по меньшей мере 22 из них удалось дезертировать, сбежать и вернуться домой, сообщили AFP представители оборонного ведомства.

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Как известно, в прошлом месяце парламент страны инициировал расследование, чтобы отследить шри-ланкийцев, которые вступили в регулярные вооруженные силы и наемнические группы. Правительство заявляет, что около десятка шри-ланкийцев, которые воевали на стороне россии, находятся в плену в Украине.

Добавим

AFP отмечает, что война в Украине нанесла значительные потери российским войскам, и россия ищет новые силы для ведения боевых действий по всему миру. Считается, что рф наняла тысячи иностранных боевиков, многие из которых являются выходцами из Южной Азии.

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После окончания в 2009 году десятилетней гражданской войны Шри-Ланка содержит большую, для своего 22-миллионного населения, армию. Власти страны сохраняют нейтралитет в войне в Украине, но сообщения о том, что российские власти поддерживают вербовку бывших солдат из Шри-Ланки, вызвали напряженность. Полиция арестовала двух отставных шри-ланкийских генералов за незаконную деятельность в качестве агентов по вербовке для российских фирм наемников, а также шестерых человек, которые якобы помогали им с логистикой.

Министерство иностранных дел Шри-Ланки заявило во вторник, что рф согласилась больше не набирать шри-ланкийцев в свои вооруженные силы.

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