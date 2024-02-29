Шри-Ланка возобновит плату за визы для россиян и украинцев и прекратит бесплатное долгосрочное пребывание
Киев • УНН
Шри-Ланка прекращает выдачу бесплатных долгосрочных виз гражданам россии и Украины, которые прожили в стране более двух лет, и теперь будет взимать плату в размере $50 за 30-дневную визу.
Шри-Ланка прекращает выдачу бесплатных долгосрочных виз гражданам россии и Украины, которые проживали там в течение последних двух лет. Как пишет Reuters, об этом в четверг заявил министр общественной безопасности Тиран Аллес, передает УНН.
Детали
С момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, Шри-Ланка позволяла россиянам и украинцам находиться в стране без оплаты за визы. Но теперь плата возвращается, и ставка будет составлять около 50 долларов за 30-дневную визу.
Те, кто хочет остаться, могут подать заявление на получение визы. Они могут немедленно продлить свои визы и остаться здесь
Напомним,
На прошлой неделе иммиграционные власти заявили, что прекращают действие программы бесплатных долгосрочных виз для граждан россии и Украины, установив 7 марта крайним сроком для отъезда тех, кто не имеет новых виз.
Добавим
По официальным данным, за последние два года Шри-Ланку посетили более 280 тысяч россиян и почти 20 тысяч украинцев. По оценкам туристического ведомства Шри-Ланки, около 300-400 россиян и украинцев находятся на Шри-Ланке с февраля 2022 года.
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Шри-Ланка возобновит плату за визы для россиян и украинцев и прекратит бесплатное долгосрочное пребывание
Шри-Ланка прекращает выдачу бесплатных долгосрочных виз гражданам россии и Украины, которые прожили в стране более двух лет, и теперь будет взимать плату в размере $50 за 30-дневную визу.
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