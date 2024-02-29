Шрі-Ланка відновить плату за візи для росіян та українців і припинить безкоштовне довгострокове перебування
Київ • УНН
Шрі-Ланка припиняє видачу безкоштовних довгострокових віз громадянам росії та України, які прожили в країні більше двох років, і тепер стягуватиме плату в розмірі $50 за 30-денну візу.
Шрі-Ланка припиняє видачу безкоштовних довгострокових віз громадянам росії та України, які проживали там протягом останніх двох років. Як пише Reuters, про це у четвер заявив міністр громадської безпеки Тіран Аллес, передає УНН.
Деталі
З моменту початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Шрі-Ланка дозволяла росіянам і українцям перебувати в країні без оплати за візи. Але тепер плата повертається, і ставка становитиме близько 50 доларів за 30-денну візу.
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Нагадаємо
Минулого тижня імміграційна влада заявила, що припиняє дію програми безкоштовних довгострокових віз для громадян росії та україни, встановивши 7 березня крайнім терміном для від'їзду тих, хто не має нових віз.
Додамо
За офіційними даними, за останні два роки Шрі-Ланку відвідали понад 280 тисяч росіян і майже 20 тисяч українців. За оцінками туристичного відомства Шрі-Ланки, близько 300-400 росіян і українців перебувають на Шрі-Ланці з лютого 2022 року.
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