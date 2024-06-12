Найманці зі Шрі-Ланки заявляють, що їх обманом змусили воювати за росію та прагнуть повернутися додому - AFP
Київ • УНН
Шрі-ланкійці, які стали найманцями в російському війську, намагаються повернутися додому, стверджуючи, що їх обдурили, а їхні родичі пікетують посольство росії.
Шрі-ланкійці, які воюють в українській війні на стороні росії, намагаються повернутися додому та заявляють, що їх ошукали. Про це йдеться у матеріалі Agence France-Presse, передає УНН.
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Родичі шрі-ланкійців, які воюють в Україні, вийшли на пікет під посольство росії, щоб допомогти членам своїх сімей повернутися додому. Родичі стверджують, що шрі-ланкійські найманці опинилися на фронті випадково або з примусу.
Але в матеріалі видання розповідається, що в країні працює багато агентів, які пропонують шрі-ланкійцям, що мають бойовий досвід або служили у силових структурах, поїхати на заробітки до росії. Їм нібито обіцяли щомісячну зарплату понад 2100 доларів, що в 13 разів перевищує середній дохід у Шрі-Ланці. Обіцяли також земельні ділянки.
Родичі тих, які погодилися на такі пропозиції, розповіли кореспонденту, що на квитки та оплату послуг агентів шрі-ланкійці витрачають заощадження та продають ювелірні вироби. Але опинившись у зоні бойових дій, намагаються повернутися додому. Немає інформації, скільки саме жителів Шрі-Ланки стали найманцями. Але щонайменше 22 з них вдалося дезертирувати, втекти і повернутися додому, повідомили AFP представники оборонного відомства.
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Як відомо, минулого місяця парламент країни ініціював розслідування, щоб відстежити шрі-ланкійців, які вступили до регулярних збройних сил і найманських груп. Уряд заявляє, що близько десятка шрі-ланкійців, які воювали на боці росії, перебувають у полоні в Україні.
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AFP зазначає, що війна в Україні завдала значних втрат російським військам, і росія шукає нові сили для ведення бойових дій по всьому світу. Вважається, що рф найняла тисячі іноземних бойовиків, багато з яких є вихідцями з Південної Азії.
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Після закінчення в 2009 році десятирічної громадянської війни Шрі-Ланка утримує велику, для свого 22-мільйонного населення, армію. Влада країни зберігає нейтралітет у війні в Україні, але повідомлення про те, що російська влада підтримує вербування колишніх солдатів зі Шрі-Ланки, викликали напруженість. Поліція заарештувала двох відставних шрі-ланкійських генералів за незаконну діяльність у якості агентів з вербування для російських фірм найманців, а також шістьох осіб, які нібито допомагали їм з логістикою.
Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки заявило у вівторок, що рф погодилася більше не набирати шрі-ланкійців до своїх збройних сил.
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