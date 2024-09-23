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СДПН Шольца лідирує на виборах у Бранденбурзі - Reuters

СДПН Шольца лідирує на виборах у Бранденбурзі - Reuters

Київ • УНН

 • 52747 перегляди

Соціал-демократична партія Німеччини отримала 30,9% голосів на виборах у Бранденбурзі, випередивши ультраправу AfD з 29,2%. Це несподіваний успіх для СДПН, яка відставала протягом кампанії.

Соціал-демократична партія Німеччини (SPD) на чолі з канцлером Олафом Шольцом за попередніми результатами змогла випередити ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) на виборах у федеральній землі Бранденбург. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

В неділю у федеральній землі Бранденбург відбулися вибори до місцевого парламенту. Протягом усієї кампанії та напередодні голосування, СДПН відставала від "Альтернативи для Німеччини", але результати вселяють надію на перемогу партії Шольца над ультраправими.

SPD отримала 30,9% голосів, тоді як AfD здобула 29,2%, що стало несподіваним поверненням для соціал-демократів після того, як протягом всієї кампанії вони відставали від ультраправих.

Цей успіх може надати Шольцу деякий перепочинок від внутрішньопартійних дискусій щодо його кандидатури на посаду канцлера на федеральних виборах, запланованих на вересень наступного року, враховуючи його поточну непопулярність серед виборців,

- зазначає видання.

Однак аналітики зазначають, що цей результат навряд чи суттєво підвищить рейтинг Шольца, чи його партії на національному рівні. Популярний прем'єр-міністр Бранденбургу від SPD Дітмар Войдке дистанціювався від Шольца під час кампанії та критикував політику федерального уряду.

За даними екзитполів, опублікованих телеканалом ARD, три чверті виборців SPD голосували не з переконання, а щоб не допустити перемоги AfD. Явка виборців зросла до 73% порівняно з 61% п'ять років тому, повідомляє ZDF.

На національному рівні SPD має лише 15% підтримки, що значно нижче від 25,7%, які партія отримала на федеральних виборах 2021 року. Це позаду AfD із приблизно 20% та опозиційних консерваторів із 32%. Коаліція Шольца піддається критиці за постійні внутрішні суперечки та підхід до імміграції. У східних регіонах Німеччини багато виборців також негативно ставляться до постачання зброї Україні для захисту від російського вторгнення.

Шольц вкотре відмовився поставляти Україні ракети Taurus21.09.24, 10:46 • 34181 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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