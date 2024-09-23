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СДПГ Шольца лидирует на выборах в Бранденбурге - Reuters

СДПГ Шольца лидирует на выборах в Бранденбурге - Reuters

Киев  •  УНН

 • 52747 просмотра

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Социал-демократическая партия Германии получила 30,9% голосов на выборах в Бранденбурге, опередив ультраправую AfD с 29,2%. Это неожиданный успех для СДПГ, которая отставала в течение кампании.

Социал-демократическая партия Германии (SPD) во главе с канцлером Олафом Шольцом по предварительным результатам смогла опередить ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) на выборах в федеральной земле Бранденбург. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В воскресенье в федеральной земле Бранденбург состоялись выборы в местный парламент. На протяжении всей кампании и накануне голосования, СДПГ отставала от "Альтернативы для Германии", но результаты вселяют надежду на победу партии Шольца над ультраправыми.

SPD получила 30,9% голосов, тогда как AfD получила 29,2%, что стало неожиданным возвращением для социал-демократов после того, как на протяжении всей кампании они отставали от ультраправых.

Этот успех может предоставить Шольцу некоторую передышку от внутрипартийных дискуссий относительно его кандидатуры на пост канцлера на федеральных выборах, запланированных на сентябрь следующего года, учитывая его текущую непопулярность среди избирателей,

- отмечает издание.

Однако аналитики отмечают, что этот результат вряд ли существенно повысит рейтинг Шольца, или его партии на национальном уровне. Популярный премьер-министр Бранденбурга от SPD Дитмар Войдке дистанцировался от Шольца во время кампании и критиковал политику федерального правительства.

По данным экзитполов, опубликованных телеканалом ARD, три четверти избирателей SPD голосовали не по убеждению, а чтобы не допустить победы AfD. Явка избирателей выросла до 73% по сравнению с 61% пять лет назад, сообщает ZDF.

На национальном уровне SPD имеет лишь 15% поддержки, что значительно ниже 25,7%, которые партия получила на федеральных выборах 2021 года. Это позади AfD с примерно 20% и оппозиционных консерваторов с 32%. Коалиция Шольца подвергается критике за постоянные внутренние споры и подход к иммиграции. В восточных регионах Германии многие избиратели также негативно относятся к поставкам оружия Украине для защиты от российского вторжения.

Шольц в очередной раз отказался поставлять Украине ракеты Taurus21.09.24, 10:46 • 34170 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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