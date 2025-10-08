Президент Украины уволил посла в Латвии: что известно об Анатолии Куцеволе

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике. Куцевол занимал эту должность с декабря 2022 года, а до этого работал в Кабинете Министров и Администрации Президента.

Фото: Посольство Украины в Латвийской Республике