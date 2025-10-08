$41.320.03
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
Президент Украины уволил посла в Латвии: что известно об Анатолии Куцеволе

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике. Куцевол занимал эту должность с декабря 2022 года, а до этого работал в Кабинете Министров и Администрации Президента.

Президент Украины уволил посла в Латвии: что известно об Анатолии Куцеволе
Фото: Посольство Украины в Латвийской Республике

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике Анатолия Куцевола. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины, передает УНН.

Подробности

Уволить Куцевола Анатолия Анатольевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике

- говорится в указе.

Кто придет ему на замену - пока неизвестно.

Справка

Анатолий Куцевол занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике с декабря 2022 года.

До этого он был заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, работал в Администрации Президента Украины, был главным специалистом Бюро европейской интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины и занимал должность заместителя директора Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции, начальника Управления стратегического планирования.

Куцевол женат, имеет двух дочерей. Кроме украинского, владеет английским, итальянским и русским языками.

Напомним

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что в НАТО должны подготовиться применить силу в ответ на действия России, чтобы предотвратить будущие нарушения воздушного пространства.

Евгений Устименко

