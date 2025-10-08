Президент Украины уволил посла в Латвии: что известно об Анатолии Куцеволе
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Куцевола с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике. Куцевол занимал эту должность с декабря 2022 года, а до этого работал в Кабинете Министров и Администрации Президента.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике Анатолия Куцевола. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента Украины, передает УНН.
Подробности
Уволить Куцевола Анатолия Анатольевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике
Кто придет ему на замену - пока неизвестно.
Справка
Анатолий Куцевол занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Латвийской Республике с декабря 2022 года.
До этого он был заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины, работал в Администрации Президента Украины, был главным специалистом Бюро европейской интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины и занимал должность заместителя директора Правительственного офиса по вопросам европейской интеграции, начальника Управления стратегического планирования.
Куцевол женат, имеет двух дочерей. Кроме украинского, владеет английским, итальянским и русским языками.
Напомним
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что в НАТО должны подготовиться применить силу в ответ на действия России, чтобы предотвратить будущие нарушения воздушного пространства.