Президент України звільнив посла в Латвії: що відомо про Анатолія Куцевола

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці. Куцевол обіймав цю посаду з грудня 2022 року, а до цього працював у Кабінеті Міністрів та Адміністрації Президента.

Фото: Посольство України в Латвійській Республіці