Президент України звільнив посла в Латвії: що відомо про Анатолія Куцевола
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Куцевола з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці. Куцевол обіймав цю посаду з грудня 2022 року, а до цього працював у Кабінеті Міністрів та Адміністрації Президента.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці Анатолія Куцевола. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента України, передає УНН.
Деталі
Звільнити Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці
Хто прийде йому на заміну - наразі невідомо.
Довідка
Анатолій Куцевол обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвійській Республіці з грудня 2022 року.
До того він був заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України, працював в Адміністрації Президента України, був головним спеціалістом Бюро європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та перебував на посаді заступника директора Урядового офісу з питань європейської інтеграції, начальника Управління стратегічного планування.
Куцевол одружений, має двох доньок. Крім української, володіє англійською, італійською і російською мовами.
