Президент Словакии Петер Пеллегрини, который в субботу приступил к исполнению обязанностей, заверил, что планирует посетить Украину. Об этом политик рассказал в эфире RTVS, передает [TASR, пишет УНН.

Детали

Новый президент, который является близким союзником действующего премьера Роберта Фицо, сказал, что планирует визиты во все соседние государства.

Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину - заявил словацкий президент Пеллегрини.

Несмотря на то, что он не указал никаких временных рамок относительно поездки в Украину, Пелигрини уже заявил, что первым из соседних государств посетит Чехию.

Кроме того, Пеллегрини отметил важность членства Словакии в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.

Словакия слишком мала, чтобы быть в состоянии защитить себя от возможной агрессии, поэтому НАТО дает нам защитный зонтик, который позволяет нам чувствовать себя в большей безопасности - объясняет политик.

Также по его словам, ЕС обеспечивает экономическое развитие Словакии и позволяет гражданам свободно передвигаться по Европе.

Напомним

В субботу, 15 июня, новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. В своей первой речи политик неоднозначно, но упомянул о войне в Украине, в частности, об украинских беженцах, которых приняла его страна.

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