Новый президент Словакии Петер Пеллегрини, который вступил в должность в субботу, заверил, что планирует посетить все соседние страны, в том числе и Украину, хотя и не уточнил никаких временных рамок своего визита в Украину.
Президент Словакии Петер Пеллегрини, который в субботу приступил к исполнению обязанностей, заверил, что планирует посетить Украину. Об этом политик рассказал в эфире RTVS, передает [TASR, пишет УНН.
Детали
Новый президент, который является близким союзником действующего премьера Роберта Фицо, сказал, что планирует визиты во все соседние государства.
Я планирую посетить все соседние страны, включая Украину
Несмотря на то, что он не указал никаких временных рамок относительно поездки в Украину, Пелигрини уже заявил, что первым из соседних государств посетит Чехию.
Кроме того, Пеллегрини отметил важность членства Словакии в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора.
Словакия слишком мала, чтобы быть в состоянии защитить себя от возможной агрессии, поэтому НАТО дает нам защитный зонтик, который позволяет нам чувствовать себя в большей безопасности
Также по его словам, ЕС обеспечивает экономическое развитие Словакии и позволяет гражданам свободно передвигаться по Европе.
Напомним
В субботу, 15 июня, новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. В своей первой речи политик неоднозначно, но упомянул о войне в Украине, в частности, об украинских беженцах, которых приняла его страна.
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