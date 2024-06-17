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Президент Словаччини Пеллегріні обіцяє відвідати Україну

Київ • УНН

 • 66648 перегляди

Новий президент Словаччини Петер Пеллегріні, який вступив на посаду в суботу, запевнив, що планує відвідати всі сусідні країни, в тому числі й Україну, хоча й не уточнив жодних часових рамок свого візиту в Україну.

Президент Словаччини Пеллегріні обіцяє відвідати Україну

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, який у суботу узявся за виконання обов’язків, запевнив, що планує відвідати Україну. Про це політик розповів  в ефірі RTVS, передає TASR, пише УНН.

Деталі 

Новий президент, який є близьким союзником чинного прем’єра Роберта Фіцо, сказав, що планує візити до всіх сусідніх держав.

Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною

– заявив словацький президент Пеллегріні. 

Попри те, що він вказав жодних часових рамок щодо поїздки до України, Пелігріні вже заявив, що першою із сусідніх держав відвідає Чехію. 

Окрім того, Пеллегріні наголосив на важливості членства Словаччини в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

Словаччина занадто мала, щоб бути в змозі захистити себе від можливої агресії, тому НАТО дає нам захисну парасольку, яка дозволяє нам почуватися в більшій безпеці 

- пояснює політик. 

Також за його словами, ЄС забезпечує економічний розвиток Словаччини та дає змогу громадянам вільно пересуватись Європою.

Нагадаємо

У суботу, 15 червня, новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні офіційно склав присягу та узявся до виконання обов’язків. У своїй першій промові політик неоднозначно, але згадав про війну в Україні, зокрема, про українських біженців, який прийняла його країна.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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