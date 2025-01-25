Президент Сербии заявил, что не будет вводить санкций против России - СМИ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует вводить санкции против России или ее союзников.

Об этом сообщает RTS, пишет УНН.

Детали

Я не буду вводить санкции против России или других друзей

Как заявил президент Сербии, пока он находится у власти - он не будет вводить санкции в отношении России или «других друзей».

Он сообщил, что будет иметь братские и дружеские отношения с Россией и Китаем, а также что проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни с целью урегулирования ситуации вокруг санкций США в отношении сербской нефтяной отрасли.

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