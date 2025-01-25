Президент Сербии заявил, что не будет вводить санкций против России - СМИ
Киев • УНН
Президент Сербии Вучич заявил об отказе вводить санкции против России и ее союзников, пока он у власти. Он планирует переговоры с Путиным по поводу американских санкций в нефтяной отрасли.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует вводить санкции против России или ее союзников.
Об этом сообщает RTS, пишет УНН.
Детали
Я не буду вводить санкции против России или других друзей
Как заявил президент Сербии, пока он находится у власти - он не будет вводить санкции в отношении России или «других друзей».
Он сообщил, что будет иметь братские и дружеские отношения с Россией и Китаем, а также что проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни с целью урегулирования ситуации вокруг санкций США в отношении сербской нефтяной отрасли.
Сила Сербии - в нашей независимости и независимости. Чтобы защитить наши корни, но и наше будущее
Напомним,
ЕС не включит запрет импорта российского СПГ в новый пакет санкций. Вместо этого будет представлена дорожная карта по постепенному отказу от российских энергоносителей до 2027 года.