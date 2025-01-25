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Президент Сербии заявил, что не будет вводить санкций против России - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11153 просмотра

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Президент Сербии Вучич заявил об отказе вводить санкции против России и ее союзников, пока он у власти. Он планирует переговоры с Путиным по поводу американских санкций в нефтяной отрасли.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует вводить санкции против России или ее союзников.

Об этом сообщает RTS, пишет УНН.

  Детали 

Я не буду вводить санкции против России или других друзей

- заявил Вучич.

Как заявил президент Сербии, пока он находится у власти - он не будет вводить санкции в отношении России или «других друзей».

Он сообщил, что будет иметь братские и дружеские отношения с Россией и Китаем, а также что проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни с целью урегулирования ситуации вокруг санкций США в отношении сербской нефтяной отрасли. 

Сила Сербии - в нашей независимости и независимости. Чтобы защитить наши корни, но и наше будущее

- сказал Вучич.

Напомним,

ЕС не включит запрет импорта российского СПГ в новый пакет санкций. Вместо этого будет представлена дорожная карта по постепенному отказу от российских энергоносителей до 2027 года.   

Алина Волянская

Алина Волянская

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