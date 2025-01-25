Президент Сербії заявив, що не вводитиме санкцій проти росії - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Сербії Вучич заявив про відмову вводити санкції проти росії та її союзників, поки він при владі. Він планує переговори з путіним щодо американських санкцій у нафтовій галузі.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не планує вводити санкції проти росії чи її союзників.
Про це повідомляє RTS, пише УНН.
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Я не буду вводити санкції проти Росії або інших друзів
Як заявив президент Сербії, поки він перебуває при владі — він не буде запроваджувати санкції щодо росії або "інших друзів".
Він повідомив, що матиме братні та дружні відносини з росією і Китаєм, а також що проведе переговори з президентом росії володимиром путіним найближчими днями з метою врегулювання ситуації навколо санкцій США щодо сербської нафтової галузі.
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