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Президент Сербії заявив, що не вводитиме санкцій проти росії - ЗМІ

Президент Сербії заявив, що не вводитиме санкцій проти росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 37341 перегляди

Президент Сербії Вучич заявив про відмову вводити санкції проти росії та її союзників, поки він при владі. Він планує переговори з путіним щодо американських санкцій у нафтовій галузі.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не планує вводити санкції проти росії чи її союзників.

Про це повідомляє RTS, пише УНН.

  Деталі 

Я не буду вводити санкції проти Росії або інших друзів

- заявив Вучич.

Як заявив президент Сербії, поки він перебуває при владі — він не буде запроваджувати санкції щодо росії або "інших друзів".

Він повідомив, що матиме братні та дружні відносини з росією і Китаєм, а також що проведе переговори з президентом росії володимиром путіним найближчими днями з метою врегулювання ситуації навколо санкцій США щодо сербської нафтової галузі. 

Сила Сербії - в нашій незалежності та незалежності. Щоб захистити наше коріння, але й наше майбутнє

- сказав Вучич.

Нагадаємо

ЄС не включить заборону імпорту російського СПГ до нового пакету санкцій. Замість цього буде представлена дорожня карта з поступової відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.   

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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