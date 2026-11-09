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Президент подписал закон о безопасности работников на рабочем месте

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Документ предусматривает новые требования к безопасности труда и оценке профессиональных рисков. Ранее ФПУ призывала наложить вето на закон, поскольку считает, что его принятая редакция может поставить под угрозу действующие трудовые гарантии работников.

Президент подписал закон о безопасности работников на рабочем месте

Президент Владимир Зеленский подписал закон о безопасности работников на рабочем месте, который предусматривает обновление системы охраны труда в соответствии с европейскими стандартами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады .

Детали

Верховная Рада уже получила подписанный президентом закон, который приближает трудовое законодательство к европейским стандартам. 

"Документ вводит систему требований по безопасности и охране здоровья работников, а также регулярную оценку работодателем рисков, которые могут возникнуть на рабочем месте", — указали в Раде.

Напомним

Верховная Рада 12 октября проголосовала в целом за законопроект о безопасности и здоровье работников на рабочем месте. 

В то же время в Федерации профсоюзов Украины подчеркивали необходимость доработки принятой редакции, чтобы новые правила не привели к сужению трудовых прав и гарантий.

В ФПУ объяснили, что во время подготовки документа в 2024–2025 годах над ним работала трехсторонняя рабочая группа с участием представителей профсоюзов, работодателей и государства. Однако в итоге закон приняли в редакции 2023 года, без учета предложений, разработанных в ходе последующего обсуждения. В ФПУ считают, что это создает риски для прав работников, в частности тех, кто работает в тяжелых, вредных и опасных условиях.

Именно поэтому профсоюзы в составе Совместного представительного органа, который объединяет все репрезентативные объединения профсоюзов в Украине, обращались к президенту Украины с призывом наложить вето на закон и вернуть его на доработку. 

В то же время в ФПУ подчеркивали важность качественного обновления законодательства в сфере безопасности труда и его приближения к европейским стандартам .

Федерация профсоюзов сможет добиваться пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте даже после вступления его в силу — юристка21.10.26, 09:50 • 23775 просмотров

Евгений Царенко

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Владимир Зеленский
Украина