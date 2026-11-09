Президент підписав закон про безпеку працівників на роботі
Київ • УНН
Документ передбачає нові вимоги до безпеки праці та оцінювання професійних ризиків. Раніше ФПУ закликала ветувати закон, оскільки вважає, що його ухвалена редакція може поставити під загрозу чинні трудові гарантії працівників.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про безпеку працівників на роботі, який передбачає оновлення системи охорони праці відповідно до європейських стандартів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Верховної Ради .
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Верховна Рада вже отримала підписаний президентом закон, який наближає трудове законодавство до європейських стандартів.
"Документ запроваджує систему вимог щодо безпеки і здоров’я працівників та регулярне оцінювання роботодавцем ризиків, які можуть виникнути на робочому місці", - вказали у Раді.
Нагадаємо
Верховна Рада 12 жовтня проголосувала в цілому за законопроєкт про безпеку та здоров’я працівників на роботі.
Водночас у Федерації профспілок України наголошували на необхідності доопрацювання ухваленої редакції, щоб нові правила не призвели до звуження трудових прав і гарантій.
У ФПУ пояснили, що під час підготовки документа у 2024–2025 роках над ним працювала тристороння робоча група за участю представників профспілок, роботодавців і держави. Однак зрештою закон ухвалили в редакції 2023 року, без урахування напрацьованих під час подальшого обговорення пропозицій. У ФПУ вважають, що це створює ризики для прав працівників, зокрема тих, хто працює у важких, шкідливих і небезпечних умовах.
Саме тому профспілки у складі Спільного представницького органу, який об’єднує всі репрезентативні об’єднання профспілок в Україні, зверталися до президента України із закликом ветувати закон і повернути його на доопрацювання.
Водночас у ФПУ підкреслювали важливість якісного оновлення законодавства у сфері безпеки праці та наближення його до європейських стандартів .
Федерація профпілок зможе домагатися перегляду закону про безпеку працівників на роботі навіть після набрання ним чинності - юристка21.10.26, 09:50 • 23775 переглядiв