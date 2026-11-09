Президент підписав закон про безпеку працівників на роботі

$45.320.1250.650.40
ukenru
12:57 • 5900 перегляди
В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров
11:19 • 12541 перегляди
Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається
10:30 • 14446 перегляди
Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
09:55 • 14065 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
09:19 • 14992 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico
08:52 • 12369 перегляди
ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський
Ексклюзив
08:23 • 14815 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді
9 листопада, 06:00 • 20972 перегляди
Курс валют на 9 листопада: НБУ різко "обвалив" євро
9 листопада, 02:55 • 19636 перегляди
Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі
9 листопада, 00:51 • 27051 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Прем’єр Фінляндії закликав Європу жорсткіше реагувати на гібридні дії росії9 листопада, 04:28 • 11396 перегляди
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни9 листопада, 06:28 • 18147 перегляди
Піаніста з круїзного лайнера врятували після дев'яти годин в океаніVideo9 листопада, 06:54 • 5512 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 13360 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 10069 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 46138 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 67470 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 88333 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 117573 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 88617 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда12:44 • 3338 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 10150 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 13441 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 44323 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 46157 перегляди
Актуальне
Опалення
Facebook
Instagram
Соціальна мережа
Фільм

Президент підписав закон про безпеку працівників на роботі

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Документ передбачає нові вимоги до безпеки праці та оцінювання професійних ризиків. Раніше ФПУ закликала ветувати закон, оскільки вважає, що його ухвалена редакція може поставити під загрозу чинні трудові гарантії працівників.

Президент підписав закон про безпеку працівників на роботі

Президент Володимир Зеленський підписав закон про безпеку працівників на роботі, який передбачає оновлення системи охорони праці відповідно до європейських стандартів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Верховної Ради .

Деталі

Верховна Рада вже отримала підписаний президентом закон, який наближає трудове законодавство до європейських стандартів. 

"Документ запроваджує систему вимог щодо безпеки і здоров’я працівників та регулярне оцінювання роботодавцем ризиків, які можуть виникнути на робочому місці", - вказали у Раді.

Нагадаємо

Верховна Рада 12 жовтня проголосувала в цілому за законопроєкт про безпеку та здоров’я працівників на роботі. 

Водночас у Федерації профспілок України наголошували на необхідності доопрацювання ухваленої редакції, щоб нові правила не призвели до звуження трудових прав і гарантій.

У ФПУ пояснили, що під час підготовки документа у 2024–2025 роках над ним працювала тристороння робоча група за участю представників профспілок, роботодавців і держави. Однак зрештою закон ухвалили в редакції 2023 року, без урахування напрацьованих під час подальшого обговорення пропозицій. У ФПУ вважають, що це створює ризики для прав працівників, зокрема тих, хто працює у важких, шкідливих і небезпечних умовах.

Саме тому профспілки у складі Спільного представницького органу, який об’єднує всі репрезентативні об’єднання профспілок в Україні, зверталися до президента України із закликом ветувати закон і повернути його на доопрацювання. 

Водночас у ФПУ підкреслювали важливість якісного оновлення законодавства у сфері безпеки праці та наближення його до європейських стандартів .

Федерація профпілок зможе домагатися перегляду закону про безпеку працівників на роботі навіть після набрання ним чинності - юристка21.10.26, 09:50 • 23775 переглядiв

Євген Царенко

СуспільствоПолітика
Закони
Сергій Бизов
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна