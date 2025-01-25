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Президент Молдовы прибыла в Киев: что обсудит с Зеленским

Президент Молдовы прибыла в Киев: что обсудит с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 6333 просмотра

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Майя Санду прибыла в Киев для переговоров с президентом Зеленским. Стороны обсудят вопросы безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и общий путь в ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила в субботу, что прибыла в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в том числе по вопросам безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и пути в ЕС, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в Киеве для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Я передаю мощное послание поддержки Украине и ее народу. Их мужество обеспечивает наш мир", - отметила Санду в X.

"Мы обсудим безопасность, энергетику, инфраструктуру, торговлю и взаимную поддержку на пути в ЕС. Молдова остается надежным соседом", - указала президент Молдовы.

Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский08.01.25, 21:22 • 40210 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
maiya-sanduМайя Санду
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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moldovaМолдова
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