Президент Молдовы прибыла в Киев: что обсудит с Зеленским
Киев • УНН
Майя Санду прибыла в Киев для переговоров с президентом Зеленским. Стороны обсудят вопросы безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и общий путь в ЕС.
Президент Молдовы Майя Санду сообщила в субботу, что прибыла в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в том числе по вопросам безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и пути в ЕС, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в Киеве для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Я передаю мощное послание поддержки Украине и ее народу. Их мужество обеспечивает наш мир", - отметила Санду в X.
"Мы обсудим безопасность, энергетику, инфраструктуру, торговлю и взаимную поддержку на пути в ЕС. Молдова остается надежным соседом", - указала президент Молдовы.
Украина готова помочь Молдове, в частности, углем - Зеленский08.01.25, 21:22 • 40210 просмотров