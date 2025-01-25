Президентка Молдови прибула до Києва: що обговорить із Зеленським
Київ • УНН
Мая Санду прибула до Києва для переговорів з президентом Зеленським. Сторони обговорять питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та спільний шлях до ЄС.
Президентка Молдови Мая Санду повідомила у суботу, що прибула до Києва для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у тому числі питань безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та шляху до ЄС, пише УНН.
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"Сьогодні в Києві для переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Я передаю потужне послання підтримки Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир", - зазначила Санду у X.
"Ми обговоримо безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС. Молдова залишається надійним сусідом", - вказала президентка Молдови.
Україна готова допомогти Молдові, зокрема, вугіллям - Зеленський 08.01.25, 21:22 • 40514 переглядiв