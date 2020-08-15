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Президент Ливана согласился приобщить к расследованию взрыва в Бейруте ФБР

Президент Ливана согласился приобщить к расследованию взрыва в Бейруте ФБР

Киев  •  УНН

 • 20551 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Ливана Мишель Аун встретился с помощником госсекретаря США по политическим вопросам, послом Дэвидом Хейлом, послом США в Бейруте Дороти Ши и американскими дипломатами. Об этом сообщает пресс-служба ливанского лидера, передает УНН.

“Посол Хейл передал соболезнования президенту Ауну от президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео в связи с жертвами взрыва в бейрутском порту, подчеркнув, что США стоят на стороне Ливана и ливанцев в этом трудном испытании”, — говорится в сообщении.

Хейл отметил, что президент США распорядился, чтобы Америка была готова предоставить помощь Ливану. Он также поблагодарил президента Ауна за согласие Ливана принять группу из Федерального бюро расследований (ФБР) для участия в расследованиях, проводимых ливанскими судебными органами.

Посол США также заявил, что его страна не будет вмешиваться во внутренние дела Ливана, но будет сотрудничать с ливанскими властями и союзниками. Кроме того, посол Хейл подчеркнул важность проведения реформ и продолжения борьбы с коррупцией, считая, что “это открывает возможности” для сотрудничества с МВФ.

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В свою очередь, президент Ливана Мишель Аун заверил, что сейчас ведутся расследования взрыва в бейрутском порту, и необходима помощь в выяснении обстоятельств прибытия судна с грузом нитрата аммония в Бейрут.

“Президент Аун также приветствовал группу ФБР США по оказанию ливанской стороне помощи в проведении расследований и указал, что в настоящее время проводится расследование в отношении ряда нынешних и бывших должностных лиц порта, указав, что новое правительство, которое будет сформировано, будет стремиться к проведению реформ в качестве своей первоочередной задачи”, — сообщили в пресс-службе ливанского лидера.

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Напомним, в результате взрыва в бейрутском порту разрушено около 8 тысяч зданий. Число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один — украинец.

Как сообщал УНН, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута. В городе на 2 недели введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана в понедельник, 10 августа, подало в отставку.

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