Президент: каждый из нас погиб на Донбассе, каждый из нас переселенец
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. У украинцев есть общая боль - каждый из граждан Украины погиб на Донбассе и каждый из нас - переселенец. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде после принятия присяги, передает корреспондент УНН.
"У нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас - переселенец. Те, кто потерял свой дом, и те, кто открыл двери своего дома, разделив эту боль", - сказал Президент.
Напомним, Зеленский вступил в должность Президента Украины.
Добавим, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и " Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.