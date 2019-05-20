Президент: каждый из нас погиб на Донбассе, каждый из нас переселенец

"У нас есть и общая боль. Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас - переселенец. Те, кто потерял свой дом, и те, кто открыл двери своего дома, разделив эту боль", - сказал Президент.

Напомним, Зеленский вступил в должность Президента Украины.

Добавим, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и " Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.