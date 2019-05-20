Президент: кожен з нас загинув на Донбасі, кожен з нас переселенець
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В українців є спільний біль - кожен з громадян України загинув на Донбасі і кожен з нас - переселенець. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді після прийняття присяги, передає кореспондент УНН.
"У нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас. І кожен з нас – переселенець. Ті, хто втратив власний дім, і ті, хто відчинив двері власного дому, розділивши цей біль", - сказав Президент.
Нагадаємо, Зеленський вступив на посаду Президента України.
Додамо, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.