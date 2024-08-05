Президент Грузии Саломе Зурабишвили вызывает на открытые дебаты миллиардера, основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Никто не может понять, где он, чего хочет, почему хочет и что он делает с этой страной. Он должен объяснить "некоторые позиции". Пусть приходит на дебаты, если считает себя и считается, что он главный правитель. Я первое лицо государства, пусть придет и разберемся на дебатах", — заявила Зурабишвили на пресс-конференции.

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Зурабишвили утверждала, партия власти выполнила заказ Иванишвили, свернув с про западного пути и изолировав страну:

"Господин Иванишвили никак не отреагировал на это перед своим обществом, ничего не сказал, ничего не объяснил — почему правительство, которое, как мы знаем, является лишь исполнителем, отклонилось от нашего курса — нанесло такой ущерб стране. Изолировало страну. Это ослабило страну…

Вы помните, что творилось в дни обретения статуса, как все друг друга приветствовали, как все были довольны и веселы. И все это было растоптано ради того, чтобы ввести какой — то бессмысленный и ненужный закон (об иноагентах - "о прозрачности иностранного влияния"). Почему? - Кому-то он это объяснил?".

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