Преподавателя Львовского университета нашли избитым и без сознания под Киевом: что известно, какие вопросы к ТЦК?

В Киевской области нашли избитым и без сознания преподавателя Львовского университета Степана Бильченко, которого ранее, по словам его друга, задержали сотрудники ТЦК во Львове, пишет УНН.

В сети появилась новость о том, что под Киевом нашли мужчину с пробитым черепом и без сознания, которого избили представители ТЦК. Со слов друга пострадавшего Владислава Кононова - это Степан Бильченко, который является лаборантом львовского университета Ивана Франко и верующим протестантской церкви.

Бильченко был доставлен работниками ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00 утра. Когда он шел на работу во львовский университет Ивана Франко где работал старшим лаборантом Учебной Лаборатории ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия. Доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВВК всего за два часа, без надлежащего медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил - написал Кононов.

Он отметил, что Степан страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС), однако комиссия заявила:

Если сейчас не беспокоит - значит, здоров

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Кононов утверждает, что его друга незаконно удерживали целый день, морально давили, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, что он якобы прибыл по собственному вызову в 19:00.

По словам друга потерпевшего, Бильченко имел два законных основания для отсрочки:

Он работал во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где в течение нескольких лет занимал должность старшего лаборанта в Учебной лаборатории ядерной физики и преподавал студентам практические и лабораторные занятия.

Он проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы, запрещающие ему брать в руки оружие.

Степан, оказался очень быстро под Киевом, как сложилась ситуация до конца не известно, но после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы человек и вызвал скорую. В больнице врачи диагностировали, "Отек мозга, перелом (основы/ного) черепа, и гематома" До конца еще не известно точно. Степан находится сейчас в критически тяжелом состоянии! - написал Кононов.

На это заявление отреагировали и во Львовском областном ОТЦК

Информируем, что в ходе проверки военно-учетных документов, было выяснено, что гражданин Бильченко Степан Борисович не состоял на воинском учете ни в одном из ТЦК и СП. Соответственно гражданин Бильченко не обновлял военно-учетные данные, чем последовательно и в течение длительного времени игнорировал свой долг гражданина Украины. Поэтому гражданин Бильченко Степан Борисович был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Никаких медицинских, или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку не представил - говорится в заявлении.

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Она добавили, что Бильченко, который работал лаборантом, не приобретал самостоятельного права на отсрочку, а Закон Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не применяется.

Соответственно 5 февраля 2025 года был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки Призываем не манипулировать этой темой и оперировать исключительно фактами. Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-Железнодорожного РТЦК и СП осуществлено не было - отметили во Львовском ОТЦК и СП

В полиции Житомирской области сообщают

Обстоятельств травмирования Бильченко медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных.

Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.

Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения - уточнили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним

На Буковине областной ТЦК и СП пригласил для уточнения военно-учетной информации местного жителя, но во время прохождения военно-врачебной комиссии 32-летний мужчина потерял сознание и впоследствии умер. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и сообщает, что было зафиксировано в здании во время прохождения мужчиной ВВК.