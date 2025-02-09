Преподавателя Львовского университета нашли избитым и без сознания под Киевом: что известно, какие вопросы к ТЦК?
Киев • УНН
Степана Бильченко, лаборанта Львовского университета, нашли без сознания с травмами головы возле трассы под Киевом. Инцидент произошел после того, как его призвали на военную службу во Львовском ТЦК.
В Киевской области нашли избитым и без сознания преподавателя Львовского университета Степана Бильченко, которого ранее, по словам его друга, задержали сотрудники ТЦК во Львове, пишет УНН.
В сети появилась новость о том, что под Киевом нашли мужчину с пробитым черепом и без сознания, которого избили представители ТЦК. Со слов друга пострадавшего Владислава Кононова - это Степан Бильченко, который является лаборантом львовского университета Ивана Франко и верующим протестантской церкви.
Бильченко был доставлен работниками ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00 утра. Когда он шел на работу во львовский университет Ивана Франко где работал старшим лаборантом Учебной Лаборатории ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия. Доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВВК всего за два часа, без надлежащего медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил
Он отметил, что Степан страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС), однако комиссия заявила:
Если сейчас не беспокоит - значит, здоров
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Кононов утверждает, что его друга незаконно удерживали целый день, морально давили, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, что он якобы прибыл по собственному вызову в 19:00.
По словам друга потерпевшего, Бильченко имел два законных основания для отсрочки:
- Он работал во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где в течение нескольких лет занимал должность старшего лаборанта в Учебной лаборатории ядерной физики и преподавал студентам практические и лабораторные занятия.
- Он проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы, запрещающие ему брать в руки оружие.
Степан, оказался очень быстро под Киевом, как сложилась ситуация до конца не известно, но после экспресс мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы человек и вызвал скорую. В больнице врачи диагностировали, "Отек мозга, перелом (основы/ного) черепа, и гематома" До конца еще не известно точно. Степан находится сейчас в критически тяжелом состоянии!
На это заявление отреагировали и во Львовском областном ОТЦК
Информируем, что в ходе проверки военно-учетных документов, было выяснено, что гражданин Бильченко Степан Борисович не состоял на воинском учете ни в одном из ТЦК и СП. Соответственно гражданин Бильченко не обновлял военно-учетные данные, чем последовательно и в течение длительного времени игнорировал свой долг гражданина Украины. Поэтому гражданин Бильченко Степан Борисович был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины. Никаких медицинских, или любых других документов, которые бы предоставляли ему право на отсрочку не представил
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Она добавили, что Бильченко, который работал лаборантом, не приобретал самостоятельного права на отсрочку, а Закон Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не применяется.
Соответственно 5 февраля 2025 года был призван на военную службу Лычаковско-Железнодорожным РТЦК и СП города Львова. 6 февраля солдат Бильченко Степан Борисович был доставлен в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки Призываем не манипулировать этой темой и оперировать исключительно фактами. Никаких противоправных действий к гражданину Бильченко военнослужащими Лычаковско-Железнодорожного РТЦК и СП осуществлено не было
В полиции Житомирской области сообщают
Обстоятельств травмирования Бильченко медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных.
Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.
Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил указанные повреждения
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
Напомним
На Буковине областной ТЦК и СП пригласил для уточнения военно-учетной информации местного жителя, но во время прохождения военно-врачебной комиссии 32-летний мужчина потерял сознание и впоследствии умер. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и сообщает, что было зафиксировано в здании во время прохождения мужчиной ВВК.