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Викладача Львівського університету знайшли побитим та без свідомості під Києвом: що відомо, які питання до ТЦК?

Київ • УНН

 • 40976 перегляди

Степана Більченка, лаборанта Львівського університету, знайшли непритомним з травмами голови біля траси під Києвом. Інцидент стався після того, як його призвали на військову службу у Львівському ТЦК.

У Київській області знайшли побитим та без свідомості викладача Львівського університету Степана Більченка, якого раніше, за словами його друга, затримали працівники ТЦК у Львові, пише УНН.

У мережі зʼявилась новина про те, що під Києвом знайшли чоловіка з пробитим черепом та без свідомості, якого побили представники ТЦК. Зі слів друга потерпілого Владислава Кононова — це Степан Більченко, який є лаборантом львівського університету Івана Франка та вірянином протестантської церкви. 

Більченка було доправлено працівниками ТЦК у Львові, в районі Стрийського ринку, близько 9:00 ранку. Коли він йшов на роботу до львівського університету Івана Франка де працював старшим лаборантом Навчальної Лабораторії ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття. Доправили до Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили пройти ВЛК всього за дві години, без належного медичного огляду! Більшість лікарів він навіть не відвідав

- написав Кононов.

Він зауважив, що Степан страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), проте комісія заявила:

Якщо зараз не турбує - значить, здоровий

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Кононов стверджує, що його друга незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19:00.

За словами друга потерпілого, Більченко мав дві законні підстави для відстрочки:

  • Він працював у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де протягом кількох років обіймав посаду старшого лаборанта в Навчальній лабораторії ядерної фізики та викладав студентам практичні та лабораторні заняття.
    • Він проходив альтернативну службу з огляду на релігійні переконання та мав відповідні документи, що забороняли йому брати до рук зброю.

      Степан, опинився дуже швидко під Києвом, як склалась ситуація докінця не відомо, але після експрес мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав швидку. В лікарні лікарі діагностували, "Набряк мозку, перелом (основи/ного) черепа, та гематома".До кінця ще не відомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані!

      - написав Кононов. 

      На цю заяву відреагували і в Львівському обласному ОТЦК

      Інформуємо, що в ході перевірки військово-облікових документів, було з’ясовано, що громадянин Більченко Степан Борисович не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП. Відповідно громадянин Більченко не оновлював військово-облікові дані, чим послідовно й впродовж тривалого часу ігнорував свій обов’язок громадянина України. Відтак громадянин Більченко Степан Борисович був доставлений до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Пройшов військово-лікарську комісію, згідно висновку якої визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України. Жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив

      - йдеться в заяві.

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      Вона додали, що Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку, а Закон України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не застосовується.

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      Відповідно 5 лютого 2025 року був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загальновійськової підготовки Закликаємо не маніпулювати цією темою і оперувати виключно фактами. Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП здійснено не було

      У поліції Житомирської області повідомляють

      Обставин травмування Більченко медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних.

      Нині потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

      Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження

      - уточнили в поліції.

      Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

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      Нагадаємо 

      На Буковині обласний ТЦК та СП запросив для уточнення військово-облікової інформації місцевого жителя, але під час проходження військово-лікарської комісії 32-річний чоловфік знепритомнів і згодом помер. Поліція з'ясовує обставини інциденту та повідомляє що було зафіксовано у будівлі під час проходження чоловіком ВЛК.  

      Ірина Колеснік

      Ірина Колеснік

      Кримінал та НП
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