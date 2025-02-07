У Чернівецькому обласному ТЦК помер чоловік: правоохоронці з'ясовують причини

На Буковині обласний ТЦК та СП запросив для уточнення військово-облікової інформації місцевого жителя, але під час проходження військово-лікарської комісії 32-річний чоловфік знепритомнів і згодом помер. Поліція з'ясовує обставини інциденту та повідомляє що було зафіксовано у будівлі під час проходження чоловіком ВЛК.

Передає УНН із посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

За даними поліції, хронологія подій пов'язаниз з трагічним інцидентом наступна:

7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

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За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.

У поліції стверджують:

Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків.

Згідно з офіційною версією, під час проведення реанімаційних заходів, лікарями було констатовано смерть чоловіка.

Станом на зараз відомо, що тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Водночас відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природня смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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