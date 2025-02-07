В Черновицком областном ТЦК умер мужчина: правоохранители выясняют причины

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32-летний буковинец, которого разыскивали за уклонение от мобилизации, умер в ТЦК во время прохождения ВВК. Полиция расследует обстоятельства смерти и ждет результатов судебно-медицинской экспертизы.

На Буковине областной ТЦК и СП пригласил для уточнения военно-учетной информации местного жителя, но во время прохождения военно-врачебной комиссии 32-летний чоловфик потерял сознание и впоследствии умер. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и сообщает что было зафиксировано в здании во время прохождения мужчиной ВЛК.

Передает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным полиции, хронология событий, связанных с трагическим инцидентом следующая:

7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Поэтому он был приглашен в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

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По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. 

В полиции утверждают:

Буковинцу сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а на место происшествия были вызваны медики. 

Согласно официальной версии, во время проведения реанимационных мероприятий, врачами была констатирована смерть мужчины. 

По состоянию на сейчас известно, что тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. В то же время сведения о событии следователи полиции внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой «естественная смерть» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
chernovtsiЧерновцы

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