В Черновицком областном ТЦК умер мужчина: правоохранители выясняют причины
Киев • УНН
32-летний буковинец, которого разыскивали за уклонение от мобилизации, умер в ТЦК во время прохождения ВВК. Полиция расследует обстоятельства смерти и ждет результатов судебно-медицинской экспертизы.
На Буковине областной ТЦК и СП пригласил для уточнения военно-учетной информации местного жителя, но во время прохождения военно-врачебной комиссии 32-летний чоловфик потерял сознание и впоследствии умер. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и сообщает что было зафиксировано в здании во время прохождения мужчиной ВЛК.
Передает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.
По данным полиции, хронология событий, связанных с трагическим инцидентом следующая:
7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Поэтому он был приглашен в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.
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По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.
В полиции утверждают:
Буковинцу сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а на место происшествия были вызваны медики.
Согласно официальной версии, во время проведения реанимационных мероприятий, врачами была констатирована смерть мужчины.
По состоянию на сейчас известно, что тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. В то же время сведения о событии следователи полиции внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой «естественная смерть» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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