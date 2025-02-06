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В сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК, полиция опровергает

В сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК, полиция опровергает

Киев  •  УНН

 • 4418 просмотра

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В соцсетях распространили ложную информацию о смерти молодого человека во время попытки мобилизации в Краснопавловке. Полиция нашла «убитого» парня живым, он подтвердил только проверку документов.

В сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК. Правоохранители опровергли это. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию, в которой говорится, что 31 января около 8:00 возле магазина в поселке Краснопавловка Лозовского района полицейский офицер общины вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП пытались насильно мобилизовать молодого парня и нанесли ему телесные повреждения.

После чего якобы посадили его в служебный автомобиль и повезли в больницу, по дороге в которую парень умер.

Спецслужбы рф вербуют украинскую молодежь обещаниями легких денег - ЦПД05.02.25, 16:29 • 25366 просмотров

Однако, по данным правоохранителей, в ходе проверки установлено, что полицейский офицер общины, о котором говорится в публикации, в тот день не находился в поселке и не участвовал в мероприятиях с работниками РТЦК и СП.

Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийствах в поселке Краснопавловка, так же как и информации об обнаружении неопознанных тел или конфликтных ситуаций с работниками полиции или РТЦК и СП.

Более того, правоохранители разыскали якобы "убитого парня" и опросили его. Он сообщил, что в тот день у него на улице действительно проверили документы воинского учета и после предъявления приложения "Резерв+" молодого человека отпустили.

Напомним

Служба безопасности задержала двух молодых агентов рф при попытке заложить взрывчатку возле районного управления полиции в Ровно. Злоумышленники планировали взорвать устройство дистанционно, когда рядом было бы много правоохранителей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
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