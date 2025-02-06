В сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК, полиция опровергает
Киев • УНН
В соцсетях распространили ложную информацию о смерти молодого человека во время попытки мобилизации в Краснопавловке. Полиция нашла «убитого» парня живым, он подтвердил только проверку документов.
В сети распространяется информация об убийстве парня сотрудниками ТЦК. Правоохранители опровергли это. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию, в которой говорится, что 31 января около 8:00 возле магазина в поселке Краснопавловка Лозовского района полицейский офицер общины вместе с тремя работниками Лозовского РТЦК и СП пытались насильно мобилизовать молодого парня и нанесли ему телесные повреждения.
После чего якобы посадили его в служебный автомобиль и повезли в больницу, по дороге в которую парень умер.
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Однако, по данным правоохранителей, в ходе проверки установлено, что полицейский офицер общины, о котором говорится в публикации, в тот день не находился в поселке и не участвовал в мероприятиях с работниками РТЦК и СП.
Кроме того, в полицию не поступало никаких сообщений об убийствах в поселке Краснопавловка, так же как и информации об обнаружении неопознанных тел или конфликтных ситуаций с работниками полиции или РТЦК и СП.
Более того, правоохранители разыскали якобы "убитого парня" и опросили его. Он сообщил, что в тот день у него на улице действительно проверили документы воинского учета и после предъявления приложения "Резерв+" молодого человека отпустили.
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