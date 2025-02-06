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В мережі шириться інформація про вбивство хлопця співробітниками ТЦК, поліція спростовує

В мережі шириться інформація про вбивство хлопця співробітниками ТЦК, поліція спростовує

Київ • УНН

 • 30514 перегляди

У соцмережах поширили неправдиву інформацію про смерть молодика під час спроби мобілізації в Краснопавлівці. Поліція знайшла "вбитого" хлопця живим, він підтвердив лише перевірку документів.

В мережі шириться інформація про вбивство хлопця співробітниками ТЦК. Правоохоронці спростували це. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію, в якій йдеться, що 31 січня близько 8:00 біля магазину в селищі Краснопавлівка Лозівського району поліцейський офіцер громади разом із трьома працівниками Лозівського РТЦК та СП намагались насильно мобілізувати молодого хлопця та нанесли йому тілесні ушкодження.

Після чого нібито посадили його у службовий автомобіль та повезли у лікарню, дорогою до якої хлопець помер.

Спецслужби рф вербують українську молодь обіцянками легких грошей - ЦПД05.02.25, 16:29 • 28502 перегляди

Однак, за даними правоохоронців, в ході перевірки встановлено, що поліцейський офіцер громади, про якого йдеться в публікації, того дня не перебував у селищі та не брав участь у заходах з працівниками РТЦК та СП.

Крім того, до поліції не надходило жодних повідомлень про вбивства у селищі Краснопавлівка, так само як і інформації щодо виявлення невпізнаних тіл чи конфліктних ситуації з працівниками поліції або РТЦК та СП.

Більше того, правоохоронці розшукали начебто "вбитого хлопця" та опитали його. Він повідомив, що того дня у нього на вулиці дійсно перевірили документи військового обліку та після пред’явлення застосунку "Резерв+" молодика відпустили.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала двох молодих агентів рф при спробі закласти вибухівку біля районного управління поліції в Рівному. Зловмисники планували підірвати пристрій дистанційно, коли поруч було б багато правоохоронців.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
ukrainaУкраїна
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