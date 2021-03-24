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21:00 • 37314 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 53989 просмотра

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Премьер-министр и глава Минздрава Хорватии вакцинировались от коронавируса

Премьер-министр и глава Минздрава Хорватии вакцинировались от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15344 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, министр здравоохранения Вили Берош и председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович вакцинировались против коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на HIA.

Детали

Им сделали прививки препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

“Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, особенно в связи с тем, что мы сделали прививку вакциной AstraZeneca. Мы будем продолжать упорно работать над вакцинацией граждан Хорватии, чтобы они могли продолжать жить и работать в обстоятельствах с наименьшим риском заражения”, - сказал глава Минздрава.

Яндрокович, Пленкович и Берош, хотя и переболевшие коронавируса, присоединились к ряду европейских чиновников, которые хотели исключить сомнения в качестве вакцины при государственной вакцинации AstraZeneca.

Напомним

Компания AstraZeneca объявила , что проведет новый анализ по эффективности вакцины чтобы предоставить комиссии по мониторингу безопасности данных современные результаты без привлечения устаревшей информации. Евросоюз готов применить юридические меры против компании AstraZeneca за провал с поставками вакцины.

Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Грузии самолете Зурабишвили, президент Финляндии Саули Ниинисте также сделали прививки от коронавируса.

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