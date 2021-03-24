Премьер-министр и глава Минздрава Хорватии вакцинировались от коронавируса

Детали

Им сделали прививки препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

“Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, особенно в связи с тем, что мы сделали прививку вакциной AstraZeneca. Мы будем продолжать упорно работать над вакцинацией граждан Хорватии, чтобы они могли продолжать жить и работать в обстоятельствах с наименьшим риском заражения”, - сказал глава Минздрава.

Яндрокович, Пленкович и Берош, хотя и переболевшие коронавируса, присоединились к ряду европейских чиновников, которые хотели исключить сомнения в качестве вакцины при государственной вакцинации AstraZeneca.

Напомним

Компания AstraZeneca объявила , что проведет новый анализ по эффективности вакцины чтобы предоставить комиссии по мониторингу безопасности данных современные результаты без привлечения устаревшей информации. Евросоюз готов применить юридические меры против компании AstraZeneca за провал с поставками вакцины.

Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Грузии самолете Зурабишвили, президент Финляндии Саули Ниинисте также сделали прививки от коронавируса.