ЄС має намір застосувати юридичні заходи проти AstraZeneca за провал з поставками вакцин

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“Якщо говорити про AstraZeneca, думаю, не секрет, що у нас проблеми. Вони дійсно недостатньо ефективні, є ускладнення з компанією, і після всіх спроб, які були зроблені на всіх рівнях — від президента Комісії, комісара, відповідального за здоров’я, до генерального директора, у нас немає іншого вибору окрім застосування юридичних заходів”, — сказав Марош Шефчовіч.

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Заступник голови ЄК, зауважив, що на сьогодні декілька країн-членів ЄС, які заснували свою стратегію вакцинації на препараті AstraZeneca, тому що вони отримали “дуже чітку обіцянку, був підписаний чіткий контракт, скільки вакцин буде доставлено”.

У той же час, з його слів, за підсумком ЄС отримав близько 70 млн доз вакцини замість законтрактованих 180 млн.

Що було раніше

Напередодні ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що Європейський союз буде ретельно вивчати всі запити на експорт виробленої на території об’єднання вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca у Велику Британію, поки виробник не виконає свої зобов’язання з постачання в країни ЄС.

Раніше, в опублікованому 20 березня інтерв’ю газеті Funke голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca забороною на експорт її вакцини з ЄС у зв’язку зі скороченням узгоджених поставок до країн спільноти.

До цього фон дер Ляйен заявляла, що в умовах браку вакцин Євросоюз продовжить використовувати механізм контролю за їхнім експортом, але буде переважно обмежувати поставки тільки в країни з більш високими темпами вакцинації. За словами глави ЄК, за півтора місяці існування цього механізму заборонили тільки одну поставку — 250 тис. доз для Австралії. Фон дер Ляйен попередила країни — виробники вакцин, де діють власні експортні обмеження, маючи на увазі в першу чергу Велику Британію і США, що Брюссель розраховує на безперешкодний експорт їх продукції в Євросоюз.

Зокрема, вона заявила, що ЄС поки не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами.