Глава Єврокомісії допустила заборону вивезення вакцини від AstraZeneca з ЄС

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"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконаєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти в інші країни", - сказала фон дер Ляйен.

Детали

Компанія AstraZeneca поставила в Європу тільки 30% від узгодженого з ЄС кількості препаратів. Вона додала, що в компанію було надіслано офіційний лист про проблеми з доставкою вакцини.

"Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. В договорах містяться деякі неясності, і це - найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона.

Доповнення

Кілька європейських країн тимчасово відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу після щеплень. Розробник препарату, а також Всесвітня організація охорони здоров'я, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) і регулятори Великої Британії та Нідерландів заявили про безпеку вакцини.

Після вердикту EMA Німеччина, Італія, Нідерланди, Болгарія, Литва, Латвія і Франція відновили використання вакцини.

При цьому речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі повідомила, що США нададуть сусіднім країнам - Канаді та Мексиці - 4 млн доз вакцини AstraZenecа з надлишку, що зберігається в країні. Обидві країни звернулися до США після того, як "The New York Times" повідомила про десятки мільйонів доз, що зберігаються на заводах AstraZeneca і її партнерів в США. Вакцина AstraZeneca ще не схвалена до застосування в країні.