Глава Єврокомісії допустила заборону вивезення вакцини від AstraZeneca з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Євросоюз може заборонити експорт вакцини від коронавірусу AstraZeneca через те, що компанія поставила тільки частину узгодженої кількості препарату. Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила в інтерв'ю ZDF, пише УНН.
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"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Це послання AstraZeneca: ви спочатку виконаєте свій контракт з Європою, перш ніж почнете поставляти в інші країни", - сказала фон дер Ляйен.
Детали
Компанія AstraZeneca поставила в Європу тільки 30% від узгодженого з ЄС кількості препаратів. Вона додала, що в компанію було надіслано офіційний лист про проблеми з доставкою вакцини.
"Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. В договорах містяться деякі неясності, і це - найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона.
Доповнення
Кілька європейських країн тимчасово відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca у зв'язку з випадками тромбозу після щеплень. Розробник препарату, а також Всесвітня організація охорони здоров'я, Європейське агентство лікарських засобів (EMA) і регулятори Великої Британії та Нідерландів заявили про безпеку вакцини.
Після вердикту EMA Німеччина, Італія, Нідерланди, Болгарія, Литва, Латвія і Франція відновили використання вакцини.
При цьому речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі повідомила, що США нададуть сусіднім країнам - Канаді та Мексиці - 4 млн доз вакцини AstraZenecа з надлишку, що зберігається в країні. Обидві країни звернулися до США після того, як "The New York Times" повідомила про десятки мільйонів доз, що зберігаються на заводах AstraZeneca і її партнерів в США. Вакцина AstraZeneca ще не схвалена до застосування в країні.