ВООЗ оголосила висновок щодо безпечності вакцини AstraZeneca

Деталі

“На даний момент ВООЗ вважає, що користь від вакцини AstraZeneca переважує ризики, і вона рекомендує продовжити вакцинацію”, — наголошується в тексті.

Підкреслюється, що Комітет ВООЗ з безпеки вакцин “уважно розглядає останні за часом дані про безпеку вакцини AstraZeneca”, і як тільки ця оцінка буде завершена, “ВООЗ негайно проінформує громадськість про результати”.

У ВООЗ взяли до відома той факт, що “деякі держави Європейського союзу призупинили використання вакцини проти COVID-19 AstraZeneca в якості запобіжного заходу”, грунтуючись на повідомленнях про “рідкісні розлади згортання крові у людей, які прийняли цю вакцину”. Однак відомо, що інші країни — члени ЄС “вирішили продовжити застосування цієї вакцини”. Організація “підтримує регулярні контакти з Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА) і іншими регуляторами в світі в тому, що стосується останніх за часом відомостей про безпеку вакцин”.

Як відзначили в ВООЗ, вакцинація від коронавірусу “не знизить захворюваність або смертність від інших причин”, а тромбоемболічні ускладнення “трапляються часто” — венозна тромбоемболія є третім з найбільш поширених в світі серцево-судинних захворювань. Що стосується нинішньої кампанії з імунізації, то повідомлення про потенційні негативні побічні ефекти є “рутинною” практикою" і “це не обов’язково означає, що ці події пов’язані з вакцинацією як такою”, констатували в організації.

Контекст

Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато європейських країн: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, Норвегія та Ісландія, а також “батьківщина” препарату — Швеція. За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.

Вчора в Європейському агентстві лікарських засобів (European Medicines Agency) заявили, що користь вакцини від коронавірусу, розробленої AstraZeneca, наразі переважує можливі ризики виникнення побічних ефектів, сам же висновок щодо вакцини регулятор ЄС готовий буде надати у четвер, 18 березня.

Виконавчий директор відомства Емер Кук повідомив, що експерти розслідують випадки утворення тромбів у деяких пацієнтів, яким ввели препарат. “Дана ситуація не є несподіванкою, коли мова йде про вакцинацію мільйонів осіб”, — зазначив він. При цьому Кук підкреслив, що зараз доказів того, що до їх виникнення привела саме вакцина, немає.