ВОЗ огласила вывод о безопасности вакцины AstraZeneca

Детали

“В настоящий момент ВОЗ считает, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски, и она рекомендует продолжить вакцинацию”, — отмечается в тексте.

Подчеркивается, что Комитет ВОЗ по безопасности вакцин “внимательно рассматривает последние по времени данные о безопасности вакцины AstraZeneca”, и как только эта оценка будет завершена, “ВОЗ немедленно проинформирует общественность о результатах”.

В ВОЗ приняли к сведению тот факт, что “некоторые государства Европейского союза приостановили использование вакцины против COVID-19 AstraZeneca в качестве меры предосторожности”, основываясь на сообщениях о “редких расстройствах свертываемости крови у людей, которые приняли эту вакцину”. Однако известно, что другие страны — члены ЕС “решили продолжить применение этой вакцины”. Организация “поддерживает регулярные контакты с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и другими регуляторами в мире в том, что касается последних по времени сведений о безопасности вакцин”.

Как отметили в ВОЗ, вакцинация от коронавируса “не снизит заболеваемость или смертность от других причин”, а тромбоэмболические осложнения “случаются часто” — венозная тромбоэмболия является третьим из наиболее распространенных в мире сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается нынешней кампании по иммунизации, то сообщения о потенциальных негативных побочных эффектах являются “рутинной” практикой" и “это необязательно означает, что эти события связаны с вакцинацией как таковой”, констатировали в организации.

Контекст

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия, а также “родина” препарата — Швеция. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

Вчера в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency) заявили, что польза вакцины от коронавируса, разработанная AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов, сам же вывод относительно вакцины регулятор ЕС готов будет предоставить в четверг, 18 марта.

Исполнительный директор ведомства Эмер Кук сообщил, что эксперты расследуют случаи образования тромбов у некоторых пациентов, которым ввели препарат. “Данная ситуация не является неожиданностью, когда речь идет о вакцинации миллионов человек”, — отметил он. При этом Кук подчеркнул, что сейчас доказательств того, что к их возникновению привела именно вакцина, нет.