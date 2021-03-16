Використання вакцини AstraZeneca від COVID-19 призупинили на її "батьківщині"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Швеція призупинила використання вакцини від коронавірусу виробництва шведсько-англійської AstraZeneca в якості запобіжного заходу до прояснення ситуації з побічними ефектами від застосування препарату. Про це повідомляє шведське агентство охорони здоров’я, передає УНН.
Деталі
Використання препарату буде призупинено до завершення розслідування можливих побічних ефектів Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). В ході цього розслідування планується з’ясувати, чи пов’язані випадки тромбозу у вакцинованих з щепленням.
“Важливо зупинити вакцинацію до тих пір, поки EMA не дізнається, чи можуть ці випадки бути пов’язані з вакцинацією”, — сказав державний епідеміолог Андерс Тегнель.
У шведському відомстві зазначили, що вакцина Astra Zeneca забезпечує хороший захист від коронавірусу, а загальна кількість введених доз становить 17 млн. У самій Швеції не повідомлялося про побічні ефекти препарату.
Довідка
Згідно зі статистикою ВООЗ — на території Швеції 712 527 випадків захворювання, 13 146 осіб загинули.
Контекст
Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато європейських країн: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Ірландія, Люксембург, Норвегія та Ісландія. За межами Європи застосування препарату призупинили Індонезія, Демократична Республіка Конго, Таїланд і Південна Африка.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив, що 16 березня консультативний комітет організації з безпеки вакцин розгляне питання, пов’язані з безпекою застосування препарату компанії AstraZeneca.