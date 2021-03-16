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Использование вакцины AstraZeneca от COVID-19 приостановили на ее "родине"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса производства шведско-английской AstraZeneca в качестве меры предосторожности до прояснения ситуации с побочными эффектами от применения препарата. Об этом сообщает шведское агентство здравоохранения, передает УНН.

Детали

Использование препарата будет приостановлено до завершения расследования возможных побочных эффектов Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В ходе этого расследования планируется выяснить, связаны ли случаи тромбоза у вакцинированных с прививкой.

“Важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией”, — сказал государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

В шведском ведомстве отметили, что вакцина Astra Zeneca обеспечивает хорошую защиту от коронавируса, а общее количество введенных доз составляет 17 млн. В самой Швеции не сообщалось о побочных эффектах препарата.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — на территории Швеции 712 527 случаев заболевания, 13 146 человек погибли.

Контекст

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что 16 марта консультативный комитет организации по безопасности вакцин рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.

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