Європейський регулятор: переваги AstraZeneca як і раніше переважують ризики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Європейське агентство лікарських засобів (EMA) як і раніше вважає, що переваги вакцини AstraZeneca від COVID-19 переважують ризики. Про це на брифінгу у вівторок сказав глава регулятора Емер Кук, передає УНН з посиланням на Reuters.
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За словами Кука, на сьогодні ніщо не вказує на те, що випадки утворення тромбів, які він назвав "дуже рідкісними", були викликані вакциною, але експерти продовжують оцінювати таку можливість.
"Переваги як і раніше переважують ризики, але це серйозна проблема, і вона вимагає серйозної і докладної наукової оцінки. Це те, чим ми займаємося зараз", - сказав Кук на пресконференції.
Висновки будуть обговорюватися на зборах EMA в четвер, після чого результати будуть оприлюднені, сказав Кук.
Що було раніше
Через застереження щодо утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca від коронавірусу значна кількість європейських країн припинила використання такої вакцини.
Відомо, що близько 20 держав припинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через застереження щодо ймовірного утворення тромбів після щеплення.
Серед країн, які не відмовилися від даної вакцинації фігурують Велика Британія, Польща, Канада, Австралія.
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус напередодні заявив, що 16 березня консультативний комітет організації з безпеки вакцин розгляне питання, пов'язані з безпекою застосування препарату компанії AstraZeneca.