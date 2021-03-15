Эксперты ВОЗ завтра рассмотрят вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Эксперты Всемирной организации здравоохранения во вторник должны встретиться для рассмотрения вопроса о безопасности вакцины AstraZeneca от коронавируса. Об этом на брифинге в понедельник заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреесус, передает УНН.
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"Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин изучает имеющиеся данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам и проведет встречу завтра", - заявил Гебреесус.
Детали
Глава ВОЗ отметил, что с последней пресс-конференции в пятницу еще несколько стран приостановили использование вакцин AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о побочных эффектах, связанных с тромбами, у людей, которые получили вакцину из двух доз, произведенных в Европе.
"Это не обязательно означает, что эти события связаны с вакцинацией, но их расследование являются обычной практикой, и это показывает, что система эпиднадзора работает, и существуют эффективные меры контроля", - заявил гендиректор организации.
Что было раньше
На сегодня по меньшей мере 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры предосторожности.
В самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.
Стоит отметить, что в Министерстве здравоохранения Украины сегодня сообщили, что побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано. При этом первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%.
Кроме того, сегодня Минздрав напомнил, что Европейская медицинская ассоциация (EMA) не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза.