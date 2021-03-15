"Побочка" от вакцины против COVID-19 у менее процента привитых, тяжелых случаев нет - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано. При этом первая прививку против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства по итогам совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.
Детали
На совещании Глава государства напомнил, что необходимо постоянно разъяснять людям вопросы, связанные с прохождением вакцинации.
"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", - отметил Президент.
Он поинтересовался, какая реакция людей на вакцинацию.
"В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано", - указали в Офисе Президента.
Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцинвано уже 53 тыс. человек.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.