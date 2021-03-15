"Побочка" от вакцины против COVID-19 у менее процента привитых, тяжелых случаев нет - Минздрав

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield) проявляются только в 0,8% случаев, тяжелых случаев не зафиксировано. При этом первая прививку против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства по итогам совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.