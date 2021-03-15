"Побочка" від вакцини проти COVID-19 у менше відсотка щеплених, тяжких випадків немає - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано. При цьому перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. Про це повідомили у пресслужбі Глави держави за підсумками наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН.
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На нараді Глава держави нагадав, що необхідно постійно роз’яснювати людям питання, пов’язані з проходженням вакцинації.
“Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває”, — зазначив Президент.
Він поцікавився, яка реакція людей на вакцинацію.
"У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано", - вказали в Офісі Президента.
Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцинвано вже 53 тис. осіб.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.