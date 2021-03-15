"Побочка" від вакцини проти COVID-19 у менше відсотка щеплених, тяжких випадків немає - МОЗ

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано. При цьому перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 65%. Про це повідомили у пресслужбі Глави держави за підсумками наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН.