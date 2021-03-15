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Регулятор ЕС не подтвердил зависимость случаев тромбоза от вакцинации AstraZeneca - Минздрав

Регулятор ЕС не подтвердил зависимость случаев тромбоза от вакцинации AstraZeneca - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 16751 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Европейская медицинская ассоциация (EMA) не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, отметив, что слухи о том, что европейские страны отказываются от этой вакцины - не более, чем очередной фейк, передает УНН.

Цитата

“Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом. Преимущества вакцины продолжают превышать риски”, - говорится в сообщении EMA от 11 марта.

Детали

Так, в Минздраве напомнили, что 11 марта Италия приняла решение запретить использование серии доз вакцины в качестве меры пресечения после сообщений “о некоторых серьезных негативных последствиях”: у неподтвержденного количества людей образовались тромбы. Однако итальянский государственный регулятор медицины отметил, что пока не установлено связи между предполагаемыми побочными эффектами и введением доз.

Впоследствии за Италией скандинавские страны Дания, Исландия и Норвегия временно прекратили процесс вакцинации AstraZeneca (Covishield) этой самой партией, которая шла только на Европу. Дания сделала это на 14 дней — мол, вакцинацию связывают с возникновением тромбов у привитых.

В Министерстве здравоохранения отметили, что исследования препарата осуществляют соответствующие учреждения в других странах ЕС, а также Европейское агентство по лекарственным средствам, которое отвечает за оценку и надзор за лекарственными средствами в 27 странах-членах ЕС.

EMA также сообщила, что не нашла доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, что было зафиксировано в Австрии.

Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии также пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между этими осложнениями и вакцинацией, а канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он сам готов получить прививку, “чтобы показать, что он доверяет этой вакцине”, отмечают в Минздраве.

Заявление EMA

Европейский регулятор в своем заявлении от 11 марта отметил, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не превышает их общего числа среди популяции.

Отмечается, что на 10 марта 2021 года  в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических осложнений среди почти 5 млн человек вакцинированных вакциной от COVID-19 AstraZeneca.

В то же время EMA продолжает изучать ситуацию.

Что было раньше

На сегодня по меньшей мере 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca и-за случаев образования тромбов после применения вакцины.

В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.

При этом в самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.

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