AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини на тлі припинення її застосування в ряді країн

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“У зв’язку зі стурбованістю про випадки утворення тромбів AstraZeneca хотіла б підтвердити засновану на наукових даних безпеку вакцини від коронавірусу”, — наголошується в повідомленні. — Детальне вивчення стану здоров’я понад 17 млн ​​людей, вакцинованих в Європейському союзі (ЄС) і Великій Британії препаратом від коронавірусу AstraZeneca, показало відсутність даних про підвищений ризик виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії у людей різного віку, статі, національності“.

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Компанія підкреслила, що станом на 8 березня в ЄС і Великій Британії було зафіксовано 15 випадків утворення тромбозу глибоких вен і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії у щеплених. “Це набагато менше, ніж можна було б очікувати. Ці дані схожі з тими, що ми бачимо при застосуванні інших зареєстрованих вакцин від коронавірусу. Щомісячний звіт про безпеку буде опублікований на наступному тижні на сайті Європейського агентства лікарських засобів відповідно до винятковими заходами транспарентності” , - сказано в заяві.

“Безпека людей стоїть на першому місці. Компанія уважно вивчає це питання, але наявні дані не підтверджують, що вакцина стала причиною (утворення тромбів). Для перемоги над пандемією важливо, щоб люди йшли на щеплення, коли їх запрошують”, — вказала AstraZeneca.