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AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини на тлі припинення її застосування в ряді країн

AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини на тлі припинення її застосування в ряді країн

Київ • УНН

 • 21145 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Британсько-шведська компанія AstraZeneca запевнила в безпеці своєї вакцини від коронавірусу на тлі припинення використання препарату в ряді європейських країн після появи даних про освіту тромбів у привившихся. Відповідну заяву було поширено фармацевтичною компанією в неділю, передає УНН.

Цитата

“У зв’язку зі стурбованістю про випадки утворення тромбів AstraZeneca хотіла б підтвердити засновану на наукових даних безпеку вакцини від коронавірусу”, — наголошується в повідомленні. — Детальне вивчення стану здоров’я понад 17 млн ​​людей, вакцинованих в Європейському союзі (ЄС) і Великій Британії препаратом від коронавірусу AstraZeneca, показало відсутність даних про підвищений ризик виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії у людей різного віку, статі, національності“.

Деталі

Компанія підкреслила, що станом на 8 березня в ЄС і Великій Британії було зафіксовано 15 випадків утворення тромбозу глибоких вен і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії у щеплених. “Це набагато менше, ніж можна було б очікувати. Ці дані схожі з тими, що ми бачимо при застосуванні інших зареєстрованих вакцин від коронавірусу. Щомісячний звіт про безпеку буде опублікований на наступному тижні на сайті Європейського агентства лікарських засобів відповідно до винятковими заходами транспарентності” , - сказано в заяві.

“Безпека людей стоїть на першому місці. Компанія уважно вивчає це питання, але наявні дані не підтверджують, що вакцина стала причиною (утворення тромбів). Для перемоги над пандемією важливо, щоб люди йшли на щеплення, коли їх запрошують”, — вказала AstraZeneca.

Що було раніше

Загалом, вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.

Водночас Управління охорони здоров’я Данії не підтвердило наявність прямого зв’язку між застосуванням препарату та підвищеним тромбоутворенням.

Агентство з лікарських засобів Данії та аналогічні установи інших країн разом із Європейським агентством із лікарських засобів (EMA) розпочали розслідування.

Всесвітня організація охорони здоров’я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї.

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