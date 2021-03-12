Користь вакцини AstraZeneca перевищує ризики щодо неї - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ВООЗ.
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ВООЗ слідкує за ситуацією, що складається навколо вакцини AstraZeneca. Деякі країни, в якості запобіжного заходу, припинили використання конкретної партії вакцини AstraZeneca, що розповсюджується в ЄС, на основі повідомлень про рідкісні порушення згортання крові у осіб, які отримали вакцину.
У ВООЗ зазначають, що ці рішення є запобіжним заходом, поки триває повне розслідування.
Важливо зазначити, що Європейського регулятор лікарських засобів наполягає на тому, що користь вакцини продовжує перевищувати її ризики, і вакцина може продовжувати вводитися, поки триває розслідування випадків тромбоемболічних випадків.
Глобальний консультативний комітет ВООЗ з питань безпеки вакцин (GACVS) систематично розглядає будь-які сигнали щодо безпеки вакцин та проблеми, пов'язані з безпекою вакцин проти COVID-19, і проводить засідання кожні два тижні, щоб консультувати ВООЗ щодо нових сигналів, пов'язаних з вакцинами проти COVID-19.
"Вакцинація проти COVID-19 не зменшить смертність від інших причин. Смерть від інших причин буде продовжувати траплятися, в тому числі після вакцинації, але причинно не пов'язана", - йдеться в повідомленні пресслужби.
За інформацією ВООЗ, станом на 9 березня з початку пандемії було введено понад 268 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. На сьогодні не виявлено випадків смерті, спричинених вакцинами COVID-19.
Що було раніше
Загалом, вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату, як запобіжний захід.