Польза вакцины AstraZeneca превышает риски от нее - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
Детали
ВОЗ следит за ситуацией складывающейся вокруг вакцины AstraZeneca. Некоторые страны, в качестве меры предосторожности, прекратили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca, распространяющейся в ЕС, на основе сообщений о редких нарушениях свертывания крови у лиц, получивших вакцину.
В ВОЗ отмечают, что эти решения являются мерой пресечения, пока идет полное расследование.
Важно отметить, что Европейский регулятор лекарственных средств настаивает на том, что польза вакцины продолжает превышать ее риски, и вакцина может продолжать вводиться, пока идет расследование случаев тромбоэмболических случаев.
Глобальный консультативный комитет ВОЗ по вопросам безопасности вакцин (GACVS) систематически рассматривает любые сигналы безопасности вакцин и проблемы, связанные с безопасностью вакцин против COVID-19 и проводит заседания каждые две недели, чтобы консультировать ВОЗ относительно новых сигналов, связанных с вакцинами против COVID-19.
"Вакцинация против COVID-19 не снизит смертность от других причин. Смерть от других причин будет продолжать случаться, в том числе после вакцинации, но причинно они не связаны", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации ВОЗ, по состоянию на 9 марта с начала пандемии было введено более 268 млн доз вакцин против COVID-19. На сегодняшний день не выявлено случаев смерти, вызванных вакцинами COVID-19.
Что было раньше
В общем, уже 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.