Слідом за європейськими країнами Таїланд відклав вакцинацію AstraZeneca

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Саме в цей день Таїланд повинен був почати вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca, однак тепер її відклали. На частку цієї вакцини припадає 61 млн з 63 млн доз, замовлених владою країни.

“Відкладаючи вакцинацію, ми не говоримо, що вакцина AstraZeneca погана або неякісна. Ми відстрочили її, щоб ознайомитися зі звітами про безпеку і дослідженнями щодо ризиків формування тромбів”, — повідомив вірусолог з Університету Чулалонгкорн, член комісії МОЗ Таїланду щодо вакцинації Йонг Пувораван.

За словами радника за програмою вакцинації МОЗ Таїланду Піясакола Саколсатаядорна, масову вакцинацію в країні відкладуть максимум на два тижні. Жителів з груп ризику поки продовжать прищеплювати китайським препаратом Sinovac.

Контекст

Ряд європейських країн раніше призупинили використання вакцини AstraZeneca. Першими про ризики застосування препарату повідомили в Австрії. Там після вакцинації через важкі порушень згортання крові померла 49-річна жінка, в іншої прищепленої розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Після цього влада Австрії призупинила використання однієї партії препарату.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Таїланді зафіксовано 26 598 випадків захворювання, 85 осіб загинули.