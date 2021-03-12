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Вслед за европейскими странами Таиланд отложил вакцинацию AstraZeneca

Вслед за европейскими странами Таиланд отложил вакцинацию AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 16534 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Таиланде отложили вакцинацию премьер-министра Праюта Чан-Оча и нескольких членов правительства препаратом AstraZeneca после того, как несколько стран, в том числе Дания и Норвегия, приостановили использование вакцины из-за возможного риска появления тромбов, сообщил Bloomberg, передает УНН.

Детали

Именно в этот день Таиланд должен был начать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, однако теперь ее отложили. На долю этой вакцины приходится 61 млн из 63 млн доз, заказанных властями страны.

“Откладывая вакцинацию, мы не говорим, что вакцина AstraZeneca плохая или некачественная. Мы отсрочили ее, чтобы ознакомиться с отчетами о безопасности и исследованиями относительно рисков формирования тромбов”, — сообщил вирусолог из Университета Чулалонгкорн, член комиссии Минздрава Таиланда по вакцинации Йонг Пувораван.

По словам советника по программе вакцинации Минздрава Таиланда Пиясакола Саколсатаядорна, массовую вакцинацию в стране отложат максимум на две недели. Жителей из групп риска пока продолжат прививать китайским препаратом Sinovac.

Контекст

Ряд европейских стран ранее приостановили использование вакцины AstraZeneca. Первыми о рисках применения препарата сообщили в Австрии. Там после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови скончалась 49-летняя женщина, у другой привитой развилась тромбоэмболия легочной артерии. После этого власти Австрии приостановили использование одной партии препарата.

Согласно статистике ВОЗ — в Таиланде зафиксированно 26 598 случаев заболевания, 85 человек погибли.

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