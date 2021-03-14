AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины на фоне прекращения ее применения в ряде стран

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“В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса”, — отмечается в сообщении. — Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн ​​человек вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности“.

Детали

Компания подчеркнула, что на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. “Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств в соответствии с исключительными мерами транспарентности”, — говорится в заявлении.

“Безопасность людей стоит на первом месте. Компания внимательно изучает этот вопрос, но имеющиеся данные не подтверждают, что вакцина стала причиной (образование тромбов). Для победы над пандемией важно, чтобы люди шли на прививки, когда их приглашают”, — указала AstraZeneca.