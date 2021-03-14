AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины на фоне прекращения ее применения в ряде стран

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“В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от коронавируса”, — отмечается в сообщении. — Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн человек вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности“.
Детали
Компания подчеркнула, что на 8 марта в ЕС и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых. “Это гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин от коронавируса. Ежемесячный отчет о безопасности будет опубликован на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств в соответствии с исключительными мерами транспарентности”, — говорится в заявлении.
“Безопасность людей стоит на первом месте. Компания внимательно изучает этот вопрос, но имеющиеся данные не подтверждают, что вакцина стала причиной (образование тромбов). Для победы над пандемией важно, чтобы люди шли на прививки, когда их приглашают”, — указала AstraZeneca.
Что было раньше
В общем, уже 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.
В то же время Управление здравоохранения Дании не подтвердило наличие прямой связи между применением препарата и повышенного тромбообразования.
Агентство по лекарственным средствам Дании и аналогичные учреждения других стран вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) начали расследование.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней.