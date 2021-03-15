Регулятор ЄС не підтвердив залежність випадків тромбозу від вакцинації AstraZeneca - МОЗ

ukru
21:00 • 28510 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 62806 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 53893 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 98565 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63830 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96545 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116378 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144651 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184159 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311824 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103560 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101472 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104696 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100696 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 94937 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59067 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311824 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245948 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339617 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63923 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110048 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110838 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107799 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121231 перегляди
Актуальне
Регулятор ЄС не підтвердив залежність випадків тромбозу від вакцинації AstraZeneca - МОЗ

Регулятор ЄС не підтвердив залежність випадків тромбозу від вакцинації AstraZeneca - МОЗ

Київ • УНН

 • 16759 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Європейська медична асоціація (EMA) не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України, зазначивши, що чутки про те, що європейські країни відмовляються від цієї вакцини, – не більше, ніж черговий фейк, передає УНН.

Цитата

“Наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики”, — йдеться в повідомленні EMA від 11 березня.

Деталі

Так, у МОЗ нагадали, що 11 березня Італія ухвалила рішення заборонити використання серії доз вакцини як запобіжний захід після повідомлень “про деякі серйозні негативні наслідки”: у непідтвердженої кількості людей утворилися тромби. Однак італійський державний регулятор медицини наголосив, що наразі не встановлено зв’язку між передбачуваними побічними ефектами та введенням доз.

Згодом за Італією скандинавські країни Данія, Ісландія та Норвегія тимчасово припинили процес вакцинації AstraZeneca (Covishield) цією самою партією, яка йшла тільки на Європу. Данія зробила це на 14 днів — мовляв, вакцинацію пов’язують із виникненням тромбів у щеплених.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що дослідження препарату здійснюють відповідні установи в інших країнах ЄС, а також Європейське агентство з лікарських засобів, яке відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами у 27-ми країнах-членах ЄС.

EMA також повідомило, що не знайшло доказів, які б підтверджували випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, що було зафіксовано в Австрії.

Федеральний офіс безпеки в охороні здоров’я (BASG) Австрії також дійшов висновку, про відсутність причинно-наслідкового зв’язку між цими ускладненнями та вакцинацією, а канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що він сам готовий отримати щеплення, “щоб показати, що він довіряє цій вакцині”, зазначають у МОЗ.

Заява EMA

Європейський регулятор у своїй заяві від 11 березня зазначив, що кількість тромбоемболічних подій у вакцинованих людей не перевищує їх загального числа серед популяції.

Зазначається, що станом на 10 березня 2021 року в Європейській економічній зоні було зареєстровано 30 випадків тромбоемболічних ускладнень серед майже 5 мільйонів людей, вакцинованих вакциною від COVID-19 AstraZeneca.

В той же час EMA продовжує вивчати ситуацію.

Що було раніше

На сьогодні щонайменше 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.

При цьому у самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили у безпеці своєї вакцини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79