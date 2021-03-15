Регулятор ЄС не підтвердив залежність випадків тромбозу від вакцинації AstraZeneca - МОЗ

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“Наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики”, — йдеться в повідомленні EMA від 11 березня.

Деталі

Так, у МОЗ нагадали, що 11 березня Італія ухвалила рішення заборонити використання серії доз вакцини як запобіжний захід після повідомлень “про деякі серйозні негативні наслідки”: у непідтвердженої кількості людей утворилися тромби. Однак італійський державний регулятор медицини наголосив, що наразі не встановлено зв’язку між передбачуваними побічними ефектами та введенням доз.

Згодом за Італією скандинавські країни Данія, Ісландія та Норвегія тимчасово припинили процес вакцинації AstraZeneca (Covishield) цією самою партією, яка йшла тільки на Європу. Данія зробила це на 14 днів — мовляв, вакцинацію пов’язують із виникненням тромбів у щеплених.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що дослідження препарату здійснюють відповідні установи в інших країнах ЄС, а також Європейське агентство з лікарських засобів, яке відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами у 27-ми країнах-членах ЄС.

EMA також повідомило, що не знайшло доказів, які б підтверджували випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, що було зафіксовано в Австрії.

Федеральний офіс безпеки в охороні здоров’я (BASG) Австрії також дійшов висновку, про відсутність причинно-наслідкового зв’язку між цими ускладненнями та вакцинацією, а канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що він сам готовий отримати щеплення, “щоб показати, що він довіряє цій вакцині”, зазначають у МОЗ.

Заява EMA

Європейський регулятор у своїй заяві від 11 березня зазначив, що кількість тромбоемболічних подій у вакцинованих людей не перевищує їх загального числа серед популяції.

Зазначається, що станом на 10 березня 2021 року в Європейській економічній зоні було зареєстровано 30 випадків тромбоемболічних ускладнень серед майже 5 мільйонів людей, вакцинованих вакциною від COVID-19 AstraZeneca.

В той же час EMA продовжує вивчати ситуацію.

Що було раніше

На сьогодні щонайменше 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.

При цьому у самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили у безпеці своєї вакцини.