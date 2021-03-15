Експерти ВООЗ завтра розглянуть питання про безпеку вакцини AstraZeneca
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я у вівторок повинні зустрітися для розгляду питання про безпеку вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Про це на брифінгу в понеділок заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреесус, передає УНН.
Цитата:
"Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин вивчає наявні дані, знаходиться в тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів і проведе зустріч завтра", - заявив Гебреесус.
Деталі
Глава ВООЗ зауважив, що з останньої пресконференції в п'ятницю ще кілька країн призупинили використання вакцин AstraZeneca в якості запобіжного заходу після повідомлень про побічні ефекти, пов'язані з тромбами, у людей, які отримали вакцину з двох доз, вироблених в Європі.
"Це не обов'язково означає, що ці події пов'язані з вакцинацією, але їх розслідування є звичайною практикою, і це показує, що система епіднагляду працює, і що існують ефективні заходи контролю", - заявив гендиректор організації.
Що було раніше
На сьогодні щонайменше 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату в якості запобіжного заходу.
У самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили в безпеці своєї вакцини.
Варто відзначити, що в Міністерстві охорони здоров'я України сьогодні повідомили, що побічні ефекти при вакцинації від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield) виявляються тільки в 0,8% випадків, важких випадків не зафіксовано. При цьому перше щеплення проти коронавируса знижує ймовірність зараження на 65%.
Крім того, сьогодні МОЗ нагадав, що Європейська медична асоціація (EMA) не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) викликає серйозні наслідки у вигляді тромбозу.